الرئيس بزشكيان من باكو: إيران وجمهورية اذربيجان قادرتان على صنع السلام الإقليمي عبر الشراكة الشاملة

واضاف بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في باكو مع رئيس جمهورية اذربيجان الهام عليوف : انني اشكر الرئيس الاذربيجاني على رؤية الخاصة تجاه المنطقة والعلاقات الثنائية؛ مردفا بأن الفرص متاحة لبناء التعاون في جميع المجالات بين البلدين.

ووصف العلاقات الإيرانية -الاذربيجانية بأنها تاريخية، قائلا : ان هذين البلدين الجارين لطالما دعما بعضهما الاخر؛ ونحن في هذه المنطقة تجمعنا الكثير من النقاط المشتركة دينيًا وعقديا وسياسيًا، حيث نتمسك بهذه القواسم المشتركة ونفخر بها، ونسعى للانطلاق منها نحو توسيع العلاقات فيما بيننا.

كما نوه بالاتفاقات الثنائية التي اعتبرها ستراتيجية وهامة؛ مبينا : لقد اوعز أخي العزيز إلهام عليوف الى المسؤولين والوزراء المحترمين لدى جمهورية أذربيجان بتنفيذ البرنامج الستراتيجي المشترك، ونحن بدورنا طلبنا من وزير خارجيتنا أيضًا متابعة هذه الخطة الستراتيجية، وبما يمكننا من بناء تعاون مشترك في جميع المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والامنية.

واضاف : تستطيع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، التعاون في سياق تعزيز السلام والأمن الاقليميين وحل المشاكل سويا؛ مبينا انه لو تكاتفت الدول الإسلامية والجوار وتبادلت احترام وحدة اراضي مع بعضها الاخر، لتمكنت من تبنى وجهات نظر مشتركة وارساء التعاون في جميع المجالات وتوسيع الاواصر فيما بينها.

وتابع رئيس الجمهورية : نحن اليوم بحاجة إلى بذل الجهود من اجل تطوير الاتصالات المالية والتجارية بيننا، وإصلاح قنوات الاتصال والطرق، وإنشاء الممرات التجارية بالتعاون معا؛ كما يتعين على المنتجين في بلدينا أن يواصلوا الانتاج بمساعدة بعضهم البعض.

وشدد قائلا : نحن اذا واكبنا بعضنا الاخر في العلوم والثقافة والصناعة والسياسة، عندها نستيطع ان نفوت الفرص على من يريد عرقلة العلاقات او بث الفرقة والخلافات فينا.

ومضى بزشكيان الى القول : نظرا للعزم والارادة التي ثقفتها عند اخي وصديقي الرئيس الهام عليوف، ومن جانب اخر في ظل إرادة الجمهورية الإسلامية لتوسيع نطاق الاواصر مع البلد الصديق والشقيق اذربيجان، سنقوم بعون الله تعالى بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وثمن الرئيس الايراني، كرم الضيافة الذي لقيه من نظيره الاذربيجاني، مصرحا : نحن مصممون على تنفيذ كامل الاتفاقات مع جمهورية أذربيجان، وبفضل الباري عز وجل نتطلع الى مستقبل افضل وخطة جديدة لإيران وأذربيجان والشرق الأوسط.

وختم الى بالقول : انني عندما أكون في أذربيجان، لا أشعر بانني في بلد غريب؛ متطلعا، الى "النجاح في توسيع العلاقات الثنائية بالمجالات الاقتصادية والثقافية العلمية والأمنية والعسكرية، وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة لكي تعتز بهذه الاواصر السليمة".

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