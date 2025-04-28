ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 46 شخصا

وقال حسن زادة في تصريح له اليوم الاثنين: أصيب أكثر من 1000 شخص في الحادث، منهم 138 مازالوا راقدين في المستشفيات حاليا، وخرج الباقون بعد تلقي العلاج اللازم.

وتم نقل المصابين إلى خمسة مستشفيات لتلقي العلاج؛ وهي "خاتم الأنبياء (ص)"، والشهيد محمدي، والخليج الفارسي، وصاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف)، وسيد الشهداء (عليه السلام).

وشاركت 70 سيارة إسعاف لنقل المصابين في هذا الحادث ، 50 منها تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

وتبلغ مساحة ميناء الشهيد رجائي، حوالي 2400 هكتار، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع.

يتكون هذا الميناء التجاري من 23 رصيفًا بعمق 15 مترًا، وقد تعرض رصيف واحد فقط لأضرار جسيمة بسبب الانفجار.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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