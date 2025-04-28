الرئیس بزشكيان في جمهوریة أذربیجان

وتوجه الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين إلى باكو عاصمة جمهورية أذربايجان في زيارة تستغرق يوما واحدا والزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره الأذربيجاني "إلهام علي أوف"، بهدف إجراء مباحثات ومشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكان في وداع رئيس الجمهورية، كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، وممثل قائد الثورة الإسلامية "حجة الإسلام محسن قمي".

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