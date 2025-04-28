متحدث الخارجیة: إیران سترد بقوة على أی مغامرة صهیونیة/ إتاحة الوصول الحر إلى أموال الشعب الإیرانی أحد مطالبنا فی المفاوضات

وفي بداية مؤتمره الصحفي الاسبوعي، قدّم بقائي تعازيه إلى الشعب الشريف في هرمزكان وإلى جميع العائلات المفجوعة جراء حادثة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، قائلاً: "نسأل الله الصبر لذوي الضحايا وندعو بالشفاء العاجل للمصابين." كما أعرب عن شكره للدول التي بعثت برسائل تعزية وأبدت تعاطفها مع الشعب الإيراني، مشيداً بشكل خاص بروسيا التي كانت في طليعة الدول التي أعلنت استعدادها لتقديم المساعدات.

الإبادة الجماعية في فلسطين

وتحدث بقائي عن الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، قائلاً: "للأسف، تتواصل الإبادة بوتيرة أشد، وقد استشهد قرابة 300 إنسان بريء، وشهدنا مشاهد مؤلمة تهدف إلى إبادة فلسطين." وأضاف: "كل فرد في العالم تقع على عاتقه مسؤولية النهوض للتعبير عن احتجاجه، ومطالبة الهيئات المعنية بحفظ السلام بالقيام بواجباتها."

المفاوضات غير المباشرة والخطوط الحمراء الإيرانية

وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة والخطوط الحمراء لإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الدخول في التفاصيل يجب أن يتم ضمن إطار التفاهمات العامة المتفق عليها. إن خطوطنا الحمراء جزء من المبادئ التفاوضية، ونحن نتابعها بجدية تامة، أما بالنسبة للخطوط الحمراء (التخصيب داخل إيران وإلغاء العقوبات بشكل فعال)، فهي جزء من المبادئ الأساسية لمفاوضاتنا، وبالتأكيد سنتابعها بجدية.

الاعتقال غير القانوني للمواطنين الإيرانيين في فرنسا

وعن موضوع الاعتقال غير القانوني لمواطنين إيرانيين في فرنسا، صرّح بقائي قائلاً: "هذا أحد التناقضات التي يجب تقديم تفسير لها. من غير المقبول حرمان مواطنين من حقوقهم لمجرد احتجاجهم، وهذا يعد انتهاكاً للمعايير الدولية وتواطؤاً مع الجرائم التي تُرتكب في منطقتنا." وأردف قائلاً: "لقد تابعنا الحالتين، وفي آخر التطورات تمت الموافقة على إجراء لقاء قنصلي مع السيدة اسفندياري. ونأمل أن تقوم فرنسا بتحديد مصير هؤلاء المواطنين بأسرع وقت ممكن، إذ إنهم لم يرتكبوا سوى التعبير عن معارضتهم للجرائم الجارية في منطقتنا."

زيارة وفد الوكالة الدولية إلى إيران

وتحدث بقائي عن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، قائلاً: "زيارة الوفد الفني للوكالة تأتي استكمالاً للمفاوضات التي جرت بين المدير العام للوكالة والمسؤولين الإيرانيين، حيث سيُجري الوفد اليوم محادثات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستكون المحادثات ذات طابع فني بحت. وستتناول المباحثات الموضوعات العالقة المتعلقة بقضايا الضمانات."

متابعة ملف الشهيد سليماني

ورداً على سؤال لوكالة تسنيم بشأن متابعة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، قال بقائي: "ملف التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه قيد المتابعة في الجهات القضائية، والإجراءات مستمرة."

انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين عراقجي وويتكوف

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية العماني حول المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "أشار الوزير إلى أن هناك اجتماعاً رفيع المستوى آخر، والمقصود هو الجولة الرابعة من المفاوضات التي ستُعقد برئاسة وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص لأمريكا."

نأمل أن يلعب الأوروبيون دوراً بناءً

وتحدث بقائي عن مواقف أوروبا بشأن إيران وكذلك مسار المفاوضات والحوار مع الدول المجاورة في هذا السياق، قائلاً: "هذا يعكس المكانة والأهمية التي نوليها لدول الجوار، وكذلك للدول الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي. الأمر واضح ويعكس نوايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الطيبة. فيما يتعلق بتوضيح المسائل النووية واستعداد إيران للمساهمة بدور بناء مع الدول الأخرى التي كانت جزءاً من هذا الموضوع، نأمل أن يلعب الأوروبيون دوراً بناءً."

ضغوط أمريكا على الصين ودول أخرى

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على الصين والدول الأخرى، قال بقائي: "سياسة الضغوط القصوى لا تقتصر على إيران فقط، بل تُمارس أيضاً ضد دول أخرى، وهي تعرقل التجارة الحرة. في النهاية، تُنتهك حقوق الإنسان لكل فرد يتعرض لهذه العقوبات. فيما يتعلق بالصين، فإن الضرر الذي تسببه هذه العقوبات يُعد بمثابة عائق أمام العلاقات الودية بين الشعوب."

أي مغامرة ضد إيران ستواجه رداً قاسياً

وفيما يتعلق بمحاولات الكيان الصهيوني للتشويش والانحراف في المفاوضات، قال بقائي: "ليس من المستغرب أن يقوم مسؤولو هذا الكيان بتصريحات من هذا القبيل بهدف تشويش سير العملية الدبلوماسية. أي مغامرة ضد إيران ستواجه رداً قاسياً." وأضاف: "يجب على الدول الغربية، وخاصة أولئك الذين يستمرون في دعم هذا الكيان، أن يفكروا في أنهم يساعدون كياناً وجوده يعتمد على استمرار الأزمات.

عراقجي أظهر تقديره للإعلام

رداً على العنوان الرئيسي الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام عن تصريح وزير الخارجية بشأن راحة المفاوضات بدون الصحفيين، قال بقائي: "من العجيب أن مزاحاً من وزير يتمتع بحس فكاهي يتحول إلى عنوان رئيسي في وسائل الإعلام. لقد أظهر السيد عراقجي تقديره الكبير للإعلام، حيث بدأ حديثه بشيء من الدعابة."

الجولة القادمة من المفاوضات ستكون يوم السبت

وعن المفاوضات والجولة القادمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "وفقاً للتفاهمات التي تمت في مسقط، فإن الجولة القادمة من المفاوضات مبدئياً ستكون يوم السبت، ونحن منسقون بشكل طبيعي مع الطرف العماني. أما بشأن موعد ومكان الاجتماع، فسيتم تحديده من قبل الأطراف الثلاثة. من الطبيعي أن تتطلب المناقشات الفنية وقتاً أطول."

استبعاد الدول الأوروبية الثلاث من المفاوضات

وفيما يخص استبعاد الدول الأوروبية الثلاث من مسار المفاوضات، قال بقائي: "كان هذا خيارهم."

مؤتمر إيران وأفريقيا وإيران إكسبو

وتحدث بقائي عن مؤتمر إيران وأفريقيا وإيران إكسبو قائلاً: "كلتا الفعاليتين مهمتان من حيث عرض الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والتقنية لإيران، وتوفير فرص الاتصال التجاري بين إيران والدول. شارك أكثر من 100 دولة في هذه الفعاليات. لعبت وزارة الخارجية دوراً مهماً في التخطيط لهذه الأحداث، وكان دور نائب الرئيس كرئيس للجنة المنظمة لهذه الفعاليات بالغ الأهمية. لقد أنشأنا علاقات جيدة مع أفريقيا، لكن القدرات المتاحة أكبر مما يتم استغلاله حالياً. لقد زادت مستويات مشاركة الدول بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، ونأمل أن تفتح فصلاً جديداً في علاقات إيران مع الدول المستهدفة."

فرنسا يجب أن تتجنب استغلال المواطنين الإيرانيين لأغراضها الخاصة

وعن متابعة قضية المواطنين الإيرانيين المعتقلين في فرنسا، قال بقائي: "من واجبنا متابعة أي قضية تنشأ لأحد مواطنينا. منذ البداية، كنا نتابع هذه القضية بكل جدية، ونحن سعداء بأن تم اتخاذ خطوة من خلال اللقاء القنصلي مع السيدة أسفندياري. يجب على فرنسا أن تتجنب استخدام مواطني إيران كأدوات لمصالحها الخاصة."

المفاوضات وفترات قصيرة لكل جولة

وفيما يتعلق بمدة المفاوضات وفترات الجولة القصيرة، قال بقائي: "مدة المفاوضات والفترات الزمنية بين الجولات تتحدد بالتفاهم بين الطرفين. من البداية قلنا أننا جادون ونعتقد أنه إذا تمكنا من إزالة العقوبات الجائرة في أي يوم، فإن ذلك سيكون لصالح الشعب الإيراني. هذه العقوبات تستهدف حياتنا اليومية جميعاً. هدف هذه العقوبات هو الضغط على الشعب الإيراني، ونحن جادون في هذا الموضوع وقلنا إننا لا نضع أي قيود. نحن مستعدون للجولات القصيرة بشرط أن يكون ذلك بالتفاهم بين الطرفين."

كلا من الهند وباكستان عزيزتان علينا

وفي رده على الأحداث التي نشأت في العلاقات بين الهند وباكستان، قال بقائي: "الحادثة التي وقعت في باهالجام بالهند كانت مؤلمة للغاية وقد أدنّاها فوراً. نحن نعتقد أن الإرهاب بجميع أشكاله وأساليبه مرفوض، وهو ضد المعايير الحقوقية الدولية ويشكل تهديداً للسلام والأمن. وزير الخارجية الإيراني تواصل مع نظرائه وأعلن عن استعداد إيران لتقديم أي مساعدة لازمة."

وأضاف: "كل من الهند وباكستان عزيزتان علينا، ونحن نتمتع بعلاقات عميقة مع كلا البلدين. لا نحب أن نرى توترات بين هذين البلدين في شبه القارة الهندية. كما أعلن الرئيس الإيراني في اتصالاته عن استعداد إيران للمساعدة، ونأمل أن يتمكن كلا البلدين من إدارة هذا الموضوع بحكمة."

زيارة الرئيس الإيراني يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في العلاقات مع أذربيجان

وتحدث بقائي عن زيارة الرئيس الإيراني إلى باكو قائلاً: "هذه الزيارة مهمة، وقد تم الإعداد لها لأشهر. هذه الزيارة قد تفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين إيران وأذربيجان. علاقتنا مع أذربيجان مهمة للغاية، واستقرار منطقة القوقاز يعد من أولوياتنا. نأمل أن تساهم هذه الزيارة في توسيع العلاقات الثنائية وتوفير الأسس اللازمة لتوقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات."

علاقتنا مع الصين قائمة على الاحترام المتبادل

وفي رده على انتقادات الدول الغربية لعلاقة إيران مع الصين ودور الصين في منطقة غرب آسيا، قال بقائي: "نحن لدينا علاقة صداقة طويلة الأمد وشراكة استراتيجية مع الصين. علاقتنا مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل، وهذا ما أثبتته السنوات الأخيرة. أما الانتقادات من بعض الدول الأوروبية والأمريكية بشأن علاقتنا مع الصين ودورها في المنطقة فهي قضايا سياسية."

وأضاف: "دور الصين في منطقتنا مرحب به، وقد لعبت دوراً بناءً في التطورات الإقليمية. يكفي أن تقارن الدول الغربية دورها مع الصين في المنطقة. البلدان التي تتذمر ينبغي أن تنظر إلى دورها هي، والشعب الإيراني غاضب من دعمهم الواسع للكيان الصهيوني. دور الصين كان يهدف إلى تطوير المنطقة."

احتجاز المصور الإيراني في أفغانستان

وفي رده على احتجاز المصور الإيراني في أفغانستان، قال بقائي: "نحن نتابع القضية. عدد السجناء الإيرانيين لا يتجاوز أصابع اليد ونحن نتابع حالة جميعهم. تم إطلاق سراح أحد المعتقلين، وحالة المصور المذكور قيد المعالجة."

مفاوضات الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية

وعن مفاوضات الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية والمواضيع الاقتصادية المطروحة، قال بقائي: "في كل مرحلة من المفاوضات، نستخدم الخبرات والاستشارات الفنية. في هذه الجولة كان لدينا خبراء اقتصاديون، وكان هناك أيضاً خبراء متخصصون في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسنواصل الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل."

وأضاف: "إن إنهاء العقوبات بشكل فعّال هو كلمة مفتاحية، ويجب أن يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من الالتزامات. توفير الوصول الحر إلى موارد وأصول الشعب الإيراني هو حقنا، وهذا سيكون جزءاً من عملية المفاوضات."

استدعاء سفراء السويد وهولندا إلى وزارة الخارجية

وفي رده على التقارير المناهضة لإيران التي نشرتها هولندا والسويد، قال بقائي: "هذه التقارير منسقة. في الوقت الذي نطالب فيه الدول الأوروبية بوقف دعمها للكيان، يقومون باتهام إيران، وهي دولة تعارض بوضوح التوسع الاستيطاني لهذا الكيان. تم استدعاء سفيري السويد وهولندا إلى وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الصدد."

endNewsMessage1