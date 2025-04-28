عراقجي يطلع نظيره السعودي على مستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية

وخلال محادثة هاتفية، أعرب وزير الخارجية السعودي عن أسفه البالغ لوقوع الحادث الأليم الذي أدى إلى اندلاع حريق في ميناء الشهيد رجائي، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب إيران، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لمواقف القيادة السعودية ورسائل التعزية التي بعثت بها شخصيات رفيعة المستوى في المملكة.

كما استعرض الوزير عراقجي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء تطورات المنطقة، مشيراً إلى التصعيد المتزايد لحالة انعدام الأمن نتيجة استمرار الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية واعتداءاته المتكررة على لبنان، داعياً إلى حشد جهود المجتمع الدولي لوقف أكبر عملية إبادة جماعية مستمرة في القرن الحالي.

كما وأطلع عراقجي نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية- الأميركية غير المباشرة.

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