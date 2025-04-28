عراقجي: حصار غزة وقتل المدنيين وصمة عار على جبين الإنسانية

وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، مساء الاحد، وصف عراقجي، استمرار حصار غزة غذائيًا ودوائيًا، وما يرافقه من قتل للأبرياء، بأنه جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، واعتبر اميركا وغيرها من داعمي الكيان الصهيوني شركاء ومتواطئين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان.

وأكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة مواجهة سياسة الكيان الصهيوني في التهجير القسري لأهالي غزة والضفة الغربية، واصفًا لامبالاة المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم بأنها مثيرة للدهشة والقلق.

كما أطلع عراقجي نظيره المصري على تقدم المحادثات الإيرانية الأمريكية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية المصري، في الاتصال الهاتفي عن تعاطفه مع اسر ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي، وتمنى الشفاء العاجل لجرحى الحادث.

واشار بدر عبد العاطي، إلى جهود مصر المتواصلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وتقديم المساعدة للنازحين في غزة، واطلع نظيره الايراني على آخر المستجدات بشأن هذه القضية.

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