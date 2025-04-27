الدفاع الإيرانية تنفي وجود شحنات عسكرية في میناء الشهید رجائي

صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك في حديث متلفز اليوم الاحد، بأن الحريق الذي اندلع في ميناء الشهيد رجائي لم يكن في منطقة تحتوي على بضائع مستوردة أو مصدرة سواء للوقود أو للاستخدامات العسكرية.

وأضاف طلائي نيك أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أخباراً ملفقة ضمن سياق العمليات النفسية التي ينفذها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن هذه المحاولات ليست بالأمر الجديد، وأن وعي الشعب الإيراني ويقظته كانا دائماً صمام أمان في إفشال هذه المخططات الإعلامية الهادفة للنيل من قوة البلاد واقتدارها الوطني.

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