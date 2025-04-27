بوتين يعزي إيران في ضحايا انفجار میناء الشهید رجائي

وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين أكد في برقية التعزية استعداد روسيا لتقديم الدعم المادي والتقني اللازم للجهات الإيرانية لرفد جهودها في مواجهة آثار هذه الكارثة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 25 قتيلا، وحوالي 800 مصاب.

وشهد ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران يوم أمس انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.

كما أعلن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، الحداد ثلاثة أيام في المحافظة على أرواح ضحايا الانفجار.

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