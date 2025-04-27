تضامن دولي واسع مع إیران إثر حادث انفجار میناء الشهید رجائي

أعربت وزارة الخارجية، السبت، عن خالص تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "وزارة الخارجية تعرب عن خالص تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف، أن "جمهورية العراق تقدم تعازيها إلى حكومة وشعب إيران، وتؤكد وقوفها إلى جانبهما في هذه اللحظات الأليمة، كما تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأشار البيان إلى، أن "العراق يجدد تأكيده على ضرورة تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الطارئة"، مؤكدًا، استعداده لتقديم أي دعم ممكن يسهم في تخفيف آثار هذه المأساة".

*قطر

بعث امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، برقية تعزية إلى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في ضحايا حادث الانفجار بميناء بندر عباس جنوب إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

افادت بذلك وكالة الانباء القطرية واضافت ان الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعثا ايضا برقيتي تعزية منفصلتين إلى الرئيس بزشكيان ، في ضحايا حادث الانفجار ، وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. يذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث. وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

*رئيس اقليم كردستان العراق

ووجه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، السبت (26 نيسان 2025) التعزية إلى إيران، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب البلاد.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقيته :"نتقدم بأحرّ التعازي لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر ضحايا انفجار اليوم في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس، نعرب عن تضامننا وتعاطفنا معهم في هذا المصاب."

وأضاف "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان"، متمنياً "الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والأمن للشعب الإيراني الصديق".

*السعودية

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها الخالصة لإيران جراء الانفجار في بندر عباس الذي أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المواطنين الايرانيين، وأعلنت عن استعدادها لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

كما قدّمت السعودية تعازيها لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

*الامارات

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تضامنها مع الحكومة والشعب الإيراني، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء للمصابين.

*الأردن

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا ومئات الإصابات.

‌وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

*السفارة الروسية

وأصدرت السفارة الروسية في طهران رسالة اُعربت فيها عن تعازيها في ضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

وجاء في الرسالة: "تُعرب السفارة الروسية عن خالص تعازيها لأصدقائها الإيرانيين في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي".

وأضافت السفارة الروسية في طهران: "سيتم إرسال أي طلب مساعدة من الحكومة الإيرانية إلى موسكو فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة عمليًا".

وقالت: "نُعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والصبر والتوفيق لرجال الإنقاذ الإيرانيين".

وتقول الرسالة: "لا توجد معلومات تُشير إلى إصابة مواطنين روس. جميع المؤسسات الخارجية الروسية في أمان تام وتُواصل أنشطتها الاعتيادية".



*كازاخستان

أعرب رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكایيف"، في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني، عن تعاطف بلاده وتعازيها لإيران حكومة وشعبا في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران.

ووفقا لتقرير من إدارة العلاقات العامة بمكتب رئيس كازاخستان أعرب توكایيف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن تعازي وتضامن شعب وحكومة كازاخستان مع شعب وحكومة إيران في أعقاب الانفجار المأساوي في ميناء الشهيد رجائي ببندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران. وتمنى رئيس كازاخستان في الاتصال الصحة والعافية والشفاء العاجل للمصابين والتوفيق على تجاوز تداعيات الحادث.

*فنزويلا

وأصدرت الحكومة الفنزويلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

وجاء في بيان الحكومة الفنزويلية: "تُعرب جمهورية فنزويلا البوليفارية عن تعاطفها العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعبًا، في هذا الحادث المؤسف".

وفي هذا البيان، أعربت الحكومة الفنزويلية أيضًا عن تعاطفها مع أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد بيان الحكومة الفنزويلية، معربًا عن تقديره لجهود فرق الإغاثة، على أن: "فنزويلا تُجدد تضامنها العميق والتزامها الإنساني تجاه الشعب الإيراني في هذه الظروف الصعبة".

*كوبا

وبعث وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا برسالة تعزية إلى إيران حكومةً وشعبًا في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس.

وكتب رودريغيز باريا في رسالة عبر قناته على تيليغرام: "نعرب عن خالص تعازينا لإيران حكومةً وشعبًا في حادث الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب البلاد، ونتقدم بتعازينا لأسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث".

*السفير الياباني

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، قدّم السفير الياباني لدى إيران، تاماكي تسوكادا، تعازيه الحارة لأسر الضحايا.

وكتب تسوكادا في رسالة على حسابه على إنستغرام: "ببالغ الحزن والأسى، تلقيتُ نبأ إصابة ووفاة عدد كبير من الأشخاص في أعقاب الانفجار المفجع الأخير في بندر عباس".

وأعرب السفير الياباني لدى إيران عن تقديره العميق لجهود المشاركين في البحث عن الضحايا، وتمنى لهم التوفيق.

كما قدّم تسوكادا تعازيه الحارة لحكومة وشعب إيران، ولأسر الضحايا، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.

*تركمانستان

أعرب وزير خارجية تركمانستان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني، عن تعاطف بلاده وتعازيها لإيران حكومةً وشعبًا في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب ايران.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، فإن وزير خارجية تركمانستان، رشيد مردوف، أعرب في اتصال هاتفي السبت مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، عن تعاطف بلاده وتعازيها لإيران حكومةً وشعبًا في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

يذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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