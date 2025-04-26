بزشكيان يأمر بتحقيق شامل في انفجار ميناء الشهيد رجائي
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات عاجلة بفتح تحقيق دقيق حول أسباب الانفجار الهائل الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، مكلفاً وزير الداخلية بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتنسيق لمعالجة أوضاع الضحايا والمصابين، في حادثة أودت بحياة خمسة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين.
وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه في الفضاء الافتراضي اليوم السبت : مع التعبير عن بالغ اسفنا والتعاطف مع المتضررين في محافظة هرمزكان، أصدرت تعليمات بالتحقيق في الوضع وأسباب الحادث، مردفا : لقد توجه وزير الداخلية كممثلي الخاص إلى المنطقة لاجراء تحقيق دقيق في أبعاد الحادث، والقيام بالتنسيقات اللازمة، ومعالجة أوضاع مصابي هذا الحادث.
ووقع اليوم السبت، حادث انفجار مهيب في مرفا الشهيد رجائي بميناء بندر عباس، وقد كان مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة" أعلن عن زيادة عدد القتلى من ضحايا حادث الانفجار في مرفا الشهيد رجائي، الى 5 اشخاص؛ مردفا في تصريح لوسائل الاعلام مساء اليوم، بان عدد المصابين في هذا الحادث اخذ بالتزايد ايضا، كما اشار الى ان هناك العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا وغادروا المراكز العلاجية.