بزشكيان: إيران تدعم كل مبادرة لتعزيز السلام وتوسيع التعاون الإقليمي

وتلقی الرئيس بزشكيان اليوم السبت اتصالا هاتفيا من الزعيم الوطني لجمهورية تركمانستان "قربان قلي بردي محمدوف"؛ الذي عبر عن تعاطفه ومواساته في حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزكان (جنوب غرب ايران)

الى ذلك اعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لقاء الاتجاه المتزايد للعلاقات والتعاون بين إيران وتركمنستان، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، قائلا : آمل بأن تساهم اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، التي ستعقد قريبا في طهران، مساهمة فعالة في تسريع تنفيذ الاتفاقات بين البلدين وفي رفع مستوى التفاعلات بينهما.

كما عبر عن تقديره لتعازي محمدوف وتعاطفه مع ضحايا حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي.

من جانبه، أعرب الزعيم الوطني لجمهورية تركمانستان في هذا الاتصال الهاتفي عن سعادته بالعلاقات المتنامية بين البلدين على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، مثمنا دور الرئيس بزشكيان في هذا الصدد، ومؤكدا بأن تركمانستان مستعدة ومهتمة بتطوير العلاقات والتعاون الشامل مع إيران، الدولة الصديقة والجارة القديمة.

كما أعرب بردي محمدوف عن أسفه لوقوع الحادث في ميناء الشهيد رجائي؛ مؤكدا استعداد بلاده لتقديم أي تعاون ودعم في التعامل مع هذا الحادث.

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