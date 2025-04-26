إيران.. رئيس النيابة العامة يأمر بمتابعة خاصة لحادث انفجار ميناء الشهيد رجائي

وفي أعقاب حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، أمر حجة الإسلام "محمد موحدي" اليوم السبت المدعي العام لمحافظة هرمزكان بالتحقيق الفوري والدقيق في هذا الامر.

وأكد المدعي العام الايراني، ضرورة إعطاء الأولوية للتحقيق بشكل دقيق ومعالجة القضية والتعامل القاطع والمؤثر مع المتورط او المتورطين المحتملين وايضا المقصرين أو المهملين.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران "بابك يكتا برست" : في أعقاب الانفجار الهائل بميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، وضعت قوات الطوارئ على الفور في حالة تأهب وبدأت العمل؛ مشيارا لى نقل ما يبلغ 516 مصابا إلى المستشفى حتى الان.

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