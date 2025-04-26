في تقرير له حول الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية الاميركية؛ متحدث الخارجية: تحقيق التفاهم يعتمد على احترام الحقوق الايرانية المشروعة

وفي تصريح للصحافيين اليوم السبت، اعلن بقائي، عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، منذ الساعة العاشرة صباحا، بتسهيل من سلطنة عمان المستضيفة؛ لافتا بان "رئيسي الوفدين الايراني والامريكي يجلسان على غرار الجولتين السابقتين، في قاعتين منفصلتين عن بعضهما الاخر".

واضاف : كما ان الوفد الفني الايراني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ونظيره للشؤون القانونية والدولية، والذي يضم خبراء متمرسين في مجالات الحظر، بما في ذلك خبراء متخصصون في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، وخبراء معنيون بالشؤون النووية والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، (هذا الوفد) يحضر حاليا في مكان المفاوضات ويواصل مهامه.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ان الجمهورية الاسلامية، متمسكة بمواقفها المبدئية حول ضرورة رفع "العقوبات" الظالمة، وتؤكد استعدادها لبناء الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وختم الى القول : لقد اثبتت التجارب بان تحقيق التفاهم يعتمد على احترام الحقوق المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وفق معاهدة حظر الانتشار النووي وتقديم ضمانات مؤثرة حول ازالة الحظر.

endNewsMessage1