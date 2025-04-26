الخارجية الإيرانية تنفي بحث القدرات الدفاعية والصاروخية في مفاوضات مسقط

وفيما يتعلق بموجة جديدة من التكهنات والشائعات الإعلامية حول الجولة الجديدة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة،نفى المتحدث باسم الخارجية ادعاءات وسائل الإعلام الغربية ،مؤكدا على ان قضية القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد لم ولن تطرح في هذه المفاوضات.

يشار الى ان الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة انطلقت ظهر اليوم 26 نيسان/ابريل في مسقط، بحضور وزير الخارجية الايرانية، الذي يتراس الفريق التفاوضي الايراني، وحضور والممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط الئي يترأس الفريق التفاوضي الامريكي، وبوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.

ووفقا لوزارة الخارجية الايرانية، فان هذه الجولة من المفاوضات ستتناول مناقشات متخصصة وفنية. وبناء على ذلك، يترأس فريق الخبراء التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي

و يترأس مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية مايكل أنطون، الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى، فريق الخبراء الأمريكي في الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة.

و مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، زعمت بعض وسائل الإعلام أن قضية القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية ستكون احدى النقاط المحورية في هذه الجولة من المحادثات.

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