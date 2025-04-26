إيران.. ارتفاع عدد المصابين الى 561 شخصا في حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

هز انفجار قوي ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، جنوبي إيران مشيرا إلى أن موقع الانفجار هو مبني إداري ولا تزال أسبابه غير واضحة حتى الآن.

وهز انفجار هائل في منطقة ميناء الشهيد رجائي، وامتدت موجة الصدمة لمسافة بعيدة عن موقع الانفجار مما تسبب في أضرار بالمباني المكتبية القريبة.

وذكرت مصادر محلية أن السكان شعروا بهزة أرضية خفيفة في أعقاب الانفجار.

وسادت حالة من الذعر سادت بين المواطنين المتواجدين قرب مكان الانفجار كما تطاير زجاج النوافذ والمحال الموجودة في المكان وبالقرب من الحادثة.

من جانبها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الانفجار وقع في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور.

وأضافت الوكالة أنه تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتاً حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل.

وأفادت وكالة أنباء فارس نقلًا عن مصدر في إدارة الأزمات بأن الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد أسفر مبدئيًا عن إصابة 561 شخصًا.



سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي

قال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

وأعلن مهرداد حسن زاده اليوم السبت: تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين. کما قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة هرمزكان (جنوب البلاد) في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي: بعد التحقيق، تبين أن الحادث وقع في منطقة ميناء الشهيد رجائي وتوجهنا على الفور إلى المنطقة مع فرق التقييم السريع التابعة للهلال الأحمر. وقال مختار سلحشور: نجري حاليا تحقيقا شاملا في الحادث وسنقدم معلومات أكثر تفصيلا للجمهور بعد التحقيق الأولي. وأوضح أن سبب الانفجار لم يتحدد بعد، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معالجة تداعيات هذا الانفجار وهو ما نقوم حاليا بالتحقيق فيه وتقييمه.



رئيس الجمارك الإيرانية يتوجه إلى بندر عباس

کما توجه نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك الإيرانية إلى بندر عباس مع فريق فني وداعم، بناءً على أوامر القائم بأعمال وزير الاقتصاد والمالية.

یذکر، أن الجمارك الإيرانية أصدرت تعليمات عاجلة إلى جميع المكاتب الجمركية بالامتناع عن إرسال شحنات التصدير والعبور إلى جمارك الشهيد رجائي في بندر عباس حتى إشعار آخر.

ووقع ظهر اليوم السبت 26 ابریل، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة.

قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست":في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة تأهب سريع ونقلت حتى الآن 281 مصابًا إلى المستشفى.



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