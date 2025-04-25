بقائي: الوفد الإيراني يصل إلى مسقط

وتابع "بقائي":نحن عازمون على حماية الحقوق القانونية والمشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي.

واضاف:إن إنهاء الحظر غير القانوني واللاإنساني ضد الشعب الإيراني، بشكل موضوعي وسريع، يشكل أولوية بالنسبة لنا. ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيكون الجانب الآخر جاداً ومستعداً للتوصل إلى اتفاق عادل وواقعي.

وانعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 19 أبريل/نيسان، بشكل غير مباشر وبوساطة سلطنة عمان في روما العاصمة الإيطالية، كما انعقدت الجولة الأولى من هذه المفاوضات يوم السبت 12أبريل/نيسان في مسقط بسلطنة عمان.

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