عراقجي يؤكد استعداد طهران للوساطة بين الهند وباكستان
في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاضطلاع بدور بنّاء في تهدئة التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، مشدداً على أهمية ضبط النفس والحوار.
وافادت وزارة الخارجية الايرانية، ان إسحاق دار وعراقجي ناقشا وتبادلا وجهات النظر في اتصال هاتفي مساء الجمعة حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية لباكستان مع الهند.
وبيّن عراقجي، مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على أهمية ضبط النفس من كلا الجانبين (الهند وباكستان) لإدارة الأزمة.
وشدد على العلاقات الطيبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل من باكستان والهند، وأعلن استعداد إيران لبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي هذه المحادثة، قدم وزير الخارجية الباكستاني توضيحات حول التطورات في الأيام الأخيرة بين بلاده والهند، وأشاد بنهج إيران البناء والمسؤول تجاه التوترات التي نشأت بين البلدين، الهند وباكستان.