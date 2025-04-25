قائد الثورة يشيد بالبرامج القرآنية في شهر رمضان المبارك

وقال قائد الثورة الاسلامية امس الخميس 24 ابریل وفي ختام مراسم العزاء بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع) والتي حضرها "جمع من الناشطين القرآنيين والعاملين في البرامج الإعلامية الوطنية خلال شهر رمضان المبارك: الحمد لله هذا العام كان شهر رمضان المبارك شهراً قرآنياً وفي كل أنحاء البلاد وبفضل جهودكم أيها الإخوة، في كل مكان و كل قطاع و على شاشة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وخارجها، كانت قلوب الناس مع القرآن الكريم.

وأضاف سماحته: "نحن بحاجة إلى هذا". هذا ما يحتاجه بلدنا و شبابنا. إن حفظ القرآن الكريم والتلاوة التي يتلوها الشباب بالترتيل أو حفظ القرآن يجعلني سعيداً حقاً. الحمدلله رب العالمين.

وتابع قائد الثورة الاسلامية: لا يزال أمامنا الكثير من العمل في مجال القرآن الكريم. وفي مجال الأعمال التي نحتاج إلى القيام بها. علينا أن ننشر مفاهيم القرآن الكريم، وهو بحر واسع وعميق، بين أبناء شعبنا وبين قراء القرآن الكريم.

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