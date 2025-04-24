الحج الإيرانية: التنسيق الكامل مع السعودية لإيفاد أكثر من 85 ألف حاج

وقال علي رضا بيات، يوم الأربعاء، خلال جلسة إحاطة وتدريب للمعنيين بشؤون الحج في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران: سيتم إرسال 4112 حاجًا من مازندران إلى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج هذا العام في اطار 29 قافلة من مطار "شهداء ساري".

وتابع: تم التنسيق اللازم مع الدولة المضيفة، وعُقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التنسيق بين مديري قوافل المحافظات الشمالية الأربع، وهي مازندران وجيلان وكلستان وسمنان، لتقديم خدمات أفضل للحجاج.

وأكد بيات على الجاهزية التامة لهذه الرحلة الروحانية، وقال: تم توقيع العقود اللازمة وتمت تهيئة شروط الإيفاد بشكل كامل.

وأعرب عن أمله في تقديم خدمات أفضل للحجاج مقارنةً بالعام الماضي.

كما أكد بيات على ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيف، وقال: على الرغم من بعض الصرامة، فإن احترام اللوائح سيسهل الرحلة ويوفر تجربة هادئة وخالية من المتاعب للحجاج.

وكانت منظمة الحج والزيارة الايرانية قد اعلنت في وقت سابق بانه سيتم ايفاد اكثر من 85 الف حاج من البلاد الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج لهذا العام.

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