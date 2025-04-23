الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة تتناقض مع ادعاءات أمريكا للتفاوض

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" بشدة العقوبات الامريكية الجديدة على الشعب الايراني،معتبرا ان الاعتماد الهيكلي للحكومات الأمريكية على العقوبات الاقتصادية ضد الدول النامية كأداة للترهيب والضغط السياسي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع بقائي: وعلاوة على ان هذا الامر يؤدي الى إضعاف أسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه ايضا ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة حق الشعوب في التنمية، ويعد في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية.

هذا واعتبر المتحدث باسم الخارجية، ان استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران ،يعد عملا استبدايا بلطجيا وغير قانوني ، كما انه يتناقض بشكل واضح مع ادعاء أمريكا بالحوار والتفاوض ويظهر افتقارها إلى حسن النية والجدية في هذا الصدد.

كما رأى بقائي ان فرض عقوبات أحادية الجانب على الشعب الايراني،يعد انتهاكا وعملا تعسفيا ويتعارض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي،لافتا الى ان الحكومة الامريكية مسؤولة دوليا في هذا الصدد، ويجب محاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية.

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