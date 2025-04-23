تفاصیل عن فريق فني أميركي متعدد الجهات يشارك في مفاوضات مع إيران

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN، فإن الفريق تم تشكيله بشكل دقيق ليغطي مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والرقابية المرتبطة بالملف النووي الإيراني، ويضم مسؤولين ذوي خبرة في العقوبات وتطبيقها، بالإضافة إلى خبراء في مجالات الطاقة والرقابة النووية.

ويُتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في الجلسات الفنية المقرر عقدها يوم السبت 26 أبريل 2025 في سلطنة عمان، بالتوازي مع المحادثات السياسية التي تُعد الثالثة من نوعها منذ استئناف هذا المسار الدبلوماسي بوساطة عمانية.

وتأتي هذه المشاركة الأميركية الموسعة وسط إشارات إلى أن إدارة بايدن تعتمد على مزيج من الخبرة السابقة والكوادر التكنوقراطية لتفعيل مسار تفاوضي أكثر تفصيلاً، مع التأكيد على استمرارية بعض عناصر الفريق من عهد الإدارة السابقة، وهو ما يعكس تعقيد الملف النووي الإيراني وتشعباته.

وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عُقدت يوم 12 أبريل في مسقط، فيما استضافت روما الجولة الثانية في 19 أبريل، بينما تُعقد الجولة الثالثة مجدداً في العاصمة العمانية يوم 26 من الشهر نفسه.

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