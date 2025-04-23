الرئيس الإيراني يتوجه إلى باكو الأسبوع المقبل

وأعلن نائب مدير المكتب الرئاسي في الشؤون السياسية أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذّرة بين البلدين، والتي تقوم على روابط تاريخية وثقافية مشتركة، معرباً عن أمله في أن تُشكّل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين طهران وباكو.

وأشار إلى أنّ جدول أعمال الزيارة يتضمّن لقاءات رفيعة المستوى ومباحثات موسّعة تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي، خصوصاً في ميادين التجارة، والاستثمار، والتعاون بين المحافظات الحدودية.

وأكد أن الجانبين يسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

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