عراقجي يطلع نائب رئيس الوزراء الصيني على مستجدات المفاوضات الايرانية الاميركية

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، الذي يأتي في إطار زيارة عراقجي الرسمية إلى الصين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجية الشاملة الممتدة لـ25 عاماً بين إيران والصين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار عراقجي إلى أن الصين تُعد شريكاً استراتيجياً موثوقاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف، خاصة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس. كما استعرض سياسة إيران الآسيوية، والتطورات الإقليمية والدولية، داعياً إلى تفعيل التعاون بين الدول ذات التوجه المشترك لمواجهة السياسات الأحادية والهيمنة الدولية.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الإقليمية، شدد عراقجي على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف الحروب والاعتداءات في المنطقة، لاسيما العدوان الأميركي المتواصل على اليمن.

من جانبه، رحب شيانغ بتطور العلاقات بين طهران وبكين، واصفاً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بأنها ثمرة الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. كما جدد دعم بلاده لجهود إيران في رفع العقوبات ومواصلة الحوار بشأن ملفها النووي.

وأكد المسؤول الصيني أن تعزيز التنسيق بين إيران والصين يُعد ضرورياً لحماية التعددية وسيادة القانون في النظام الدولي، معتبراً التعاون بين البلدين نموذجاً ناجحاً لتعاون دول الجنوب.

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