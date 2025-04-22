السبت المقبل.. الاجتماع الفني بين الخبراء الايرانيين والامريكيين برعاية عمانية

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، اوضح بقائي، انه بناء على اقتراح سلطنة عمان وموافقة الوفدين الايراني والامريكي، فقد تم تأجيل الجلسة التشاورية الفنية، والتي كان من المقرر عقدها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين يوم الأربعاء المقبل، تم تاجيله إلى يوم السبت، وذلك تزامنًا مع حضور رئيسي الوفدين.

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