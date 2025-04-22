السبت المقبل.. الاجتماع الفني بين الخبراء الايرانيين والامريكيين برعاية عمانية
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن تحديد يوم السبت المقبل موعدًا لانعقاد الاجتماع الفني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وذلك بناءً على اقتراح سلطنة عمان وموافقة الطرفين، بعد تأجيله من الأربعاء لضمان حضور رئيسي الوفدين، في خطوة تُعد مفصلية ضمن مسار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، اوضح بقائي، انه بناء على اقتراح سلطنة عمان وموافقة الوفدين الايراني والامريكي، فقد تم تأجيل الجلسة التشاورية الفنية، والتي كان من المقرر عقدها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين يوم الأربعاء المقبل، تم تاجيله إلى يوم السبت، وذلك تزامنًا مع حضور رئيسي الوفدين.