قطر تعرب عن ارتياحها لاستمرار المفاوضات الإيرانية الأميركية

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تم تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن ارتياحه لاستمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأعلن استعداد الدوحة لتقديم أي دعم لهذه العملية.

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