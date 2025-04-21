ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة تشرح اسباب إلغاء كلمة عراقجي خلال مؤتمر واشنطن
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أعلنت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، إلغاء الكلمة التي كان من المقرر أن يُلقيها وزير الخارجية، عباس عراقجي، اليوم عبر الاتصال المرئي امام مؤتمر السياسة النووية الدولي والذي تنظمه مؤسسة كارنيغي.
وأوضحت البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية، بأن كلمة عراقجي المرتقبة اليوم عبر الاتصال المرئي امام مؤتمر السياسة النووية الدولي الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي الامريكية، قد تم إلغاؤها لسبب قرار الجهة المنظمة بتحويل صيغة الخطاب من كلمة فردية إلى مناظرة.
وأعربت الممثلية الايرانية عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة في الوقت ذاته بأن النص الكامل لكلمة وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، سيتم نشره في الوقت المناسب.