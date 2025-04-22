عراقجي: إيران ليس لديها أي نية للتفاوض علنا ​​

وكتب عراقجي في مدونة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فجر الثلاثاء، في الاشارة الى خطابه الذي كان من المفترض أن يلقيه في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية: "عندما وافقت على إلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر كارنيغي الدولي حول السياسة النووية، لم تكن إيران والولايات المتحدة قد حددتا بعد موعدا للجولة التالية من المفاوضات، والتي ستبدأ على مستوى الخبراء يوم الأربعاء وعلى مستوى عال يوم السبت".

وأضاف: "مثلما أكدت في خطابي المعد مسبقا، فإن إيران ليس لديها أي نية للتفاوض علناً".

وكتب عراقجي: لقد أوضحت في خطابي أيضًا أن بعض "المجموعات ذات المصالح الخاصة" تحاول التلاعب وحرف العملية الدبلوماسية عن مسارها من خلال تشويه سمعة المفاوضين وتشجيع الحكومة الأمريكية على تقديم أقصى المطالب".

وأضاف وزير الخارجية: "أنا معتاد على الأسئلة الصعبة من الصحفيين أو الإجابة على مخاوف المواطنين العاديين، ولكن تحويل الخطاب إلى جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة إما أن يحوله إلى نقاش عام، وهو ما لا أرغب في قبوله، او يجعله غير مريح للجمهور الذي من المرجح أن يبحث عن تفاصيل المفاوضات وإلى أين تتجه.

وتابع عراقجي: "أشعر بالأسف لأن الذين دعوني (لالقاء خطاب) لم يكونوا على علم أو منتبهين لهذه الديناميكيات الحساسة. يمكن للأشخاص المهتمين بمعرفة ما كنت سأقوله مشاهدة خطابي بالكامل على الرابط أدناه.

https://x.com/Iran_UN/status/1914390308370157727

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