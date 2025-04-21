الرئیس بزشکیان ووزیر خارجیته یعزیان بوفاة البابا فرنسیس

وكتب رئيس الجمهورية الاسلامية في بيان العزاء : ان من النقاط البارزة في حياة البابا فرنسيس ومسيرته القيادية، تجدر الاشارة الى مواقفه الانسانية ضد الممارسات المناوئة لحقوق الانسان في انحاء العالم، وخاصة مواقفه الصريحة في ادانة جرائم الابادة الجماعية التي ترتكب على يد الكيان الصهيوني بغزة، ومطالبته بوقف المجازر في حق النسان والاطفال الفلسطينيين.

واضاف بزشكيان : ان هذه المواقف ستخلد ذكرى البابا فرنسيس الى الابد، في اذهان اصحاب الضمائر الحرة والمنادين بالحرية على صعيد العالم.

وختم رئيس الجمهورية : انني احيي الفقيد، (اصالة) ونيابة عن الشعب الايراني الذي كان ولايزال سباقا في ارساء السلام والامن العالميين ، وداعيا الى التضامن بين اتباع الديانات السماوية، وانطلاقا من تعاليمنا الاسلامية نسال الله العلي القدير ان يتغمد روح هذا الزعيم الروحي برحمته الواسعة والراحة الابدية".

وأعلن الفاتيكان، في بيان مصور اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، وأطلق فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

endNewsMessage1