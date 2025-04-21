إيران تعزي بوفاة البابا فرنسيس

وقال حميد بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي : "نقدّم تعازينا القلبية لجميع المسيحيين، الموحدين، وأتباع الديانات السماوية في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "نطلب من الله العظيم أن يمنح البابا فرنسيس السكينة والراحة الأبدية".

وأعلن الفاتيكان في بيان مصور الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاماً بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً.

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