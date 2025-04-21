الحكومة الإيرانية: لا نربط مصير البلاد بالمفاوضات مع أمريكا/ أولويتنا التعاون مع الجيران

أوضحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش معرض "إكسبو 2025"، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً للقطاع الخاص، وتدعمه في مجالَي الإنتاج والتصدير، خاصة باتجاه القارة الأفريقية التي تُعد سوقاً استراتيجية بمواردها البشرية والمعدنية الهائلة.

وأعلنت مهاجراني عن عقد الدورة الثالثة لاجتماع التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا أواخر أبريل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الإيراني قادر على إبرام صفقات واعدة في القارة السمراء، بدعم حكومي متواصل.

وفي سياق آخر، شددت مهاجراني على أن الحكومة لا تربط إدارة شؤون البلاد بمسار التفاوض مع أمريكا، مؤكدةً أن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام جميع الدول عدا الكيان الغاصب، لكن الظروف اللوجستية الحالية لا تسمح بدخول رؤوس الأموال الأميركية، ما يجعل التعاون مع تحالفات شرقية كـ"شنغهاي" و"بريكس"، ومع الجيران، أولوية اقتصادية للحكومة الإيرانية.

وختمت تصريحها بالتأكيد على موقف طهران المتوازن من المفاوضات، قائلة: "لسنا منبهرين بها... لكننا لا نغلق الباب أيضاً".

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