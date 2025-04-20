عراقجي يتحادث هاتفيا مع نظيره السويسري

وأفادت وزارة الخارجية أن عراقجي أطلع نظيره السويسري على التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأشاد بالدور القيم الذي لعبته سويسرا خلال المفاوضات النووية في عام 2011.

وأعرب وزير الخارجية السويسري عن ارتياحه لمسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأعلن استعداد بلاده لأي دعم ممكن في هذا الصدد.

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