مفاوضات نووية بين إيران والولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من التقدم الفني

وفقاً للمسؤول الأميركي، فقد استغرقت المحادثات المباشرة وغير المباشرة مع إيران أربع ساعات، وتم الاتفاق على مواصلتها الأسبوع المقبل.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجو العام في روما بأنه إيجابي نسبياً، وأفسح المجال لتقدم حول المبادئ والأهداف لأي اتفاق محتمل.

وقال عراقجي إن كثيراً من الإيرانيين يرون أن الاتفاق النووي لم يعد يلبي تطلعات البلاد، ولكن ما يبقى منه هو "دروس مستفادة".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مفاوضات على مستوى الخبراء لتوضيح التفاصيل الدقيقة للاتفاق.

وأضاف أن كبار المفاوضين سيجتمعون مرة أخرى في عُمان لمراجعة عمل الخبراء.

من جانبه، وصف وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي المحادثات بأنها تكسب زخماً متزايداً، وقد تصبح الاحتمالات غير المتوقعة ممكنة الحدوث الآن.

وأكدت الخارجية العُمانية أن المحادثات تسعى لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي ورفع العقوبات عنها، مع الاحتفاظ بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وستُعقد الجولة المقبلة من المحادثات في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.

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