عراقجي: المفاوضات غير المباشرة مع امريكا دخلت المرحلة التالية

جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي للصحفيين، اليوم السبت، وعقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلف الابواب المغلقة في سفارة عمان بالعاصمة الايطالية روما بين ايران وامريكا وبوساطة وزير الخارجية العماني.

واضاف : ان الجولة الثانية من المفاوضات استغرقت نحو 4 ساعات؛ مبينا، انه في هذه الجولة ايضا كان الاجتماع جيدا واستطيع القول بان العملية التفاوضية اخذة بالتقدم، وقد نجحنا هذه المرة في التوصل الى تفاهم افضل بشان حزمة من الاسس والاهداف، وفي نهاية المطاف تم القرار على استمرار المفاوضات لتدخل المرحلة التالية.

وعن توقيت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا، اشار وزير الخارجية الى يوم السبت 26 نيسان / ابريل 2025م، قائلا : اننا سنلتقي من جديد يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، للنظر في محصلة عمل الخبراء، ومدى اقترابنا من التوصل الى اتفاق.

وردا على سؤال، بانه "هل يصف هذه الجولة من المفاوضات بناءة؟" قال عراقجي : ان المفاوضات جرت في اجواء بناءة واستطيع القول انها اخذة بالتقدم ونحن ماضون باتجاه الامام.

وفي معرض التعليق على بعض التكهنات الاعلامية حول "انعقاد هذه المفاوضات بصورة مباشرة من عدمه؟"، صرح وزير الخارجية الايراني : على كل حال، فإن التكهنات والتحليلات والتقديرات الشخصية، او تلك التي تحمل اهدافا مختلفة، تصاحب جميع المفاوضاتن ونحن قد جربنا ذلك مرارا.

واضاف : ربما هناك اشخاص او اطراف يتكهنون انطلاقا من اهداف محددة او البعض منهم يتكهنون بناء على رغباتهم، وعليه فإنيي لا اؤكد صحة اي من تلك التكهنات، ذلك ان ما يدور حول طاولة المفاوضات يخص طاولة المفاوضات ذاتها، وعندما تصل الى النتيجة ستظهر هذه المحصلة، لذلك انا افضل بان لا يكترث الشعب ولا وسائل الاعلام الى هكذا تكهنات.

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