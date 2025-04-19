في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين ايران وامريكا؛ متحدث الخارجية: استئناف المفاوضات غير المباشرة على المستوى الفني

جاء ذلك في تدوينة نشرها بقائي عبر منصة "اكس"، تزامنا من اختتام الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا؛ مؤكدا بان محادثات غير مباشرة ومفيدة جرت، اليوم في روما، بين ايران وامريكا وبوساطة وزير الخارجية العماني.

واوضح المتحدث باسم الخارجية : لقد وافق الطرفان على استئناف المفاوضات غير المباشرة بالمستوى الفني خلال الايام القليلة القادمة؛ على ان تعقبها مفاوضات يوم السبت المقبل ( 26 نيسان / ابريل) بين كبيري مفاوضي البلدين.

endNewsMessage1