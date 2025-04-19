طهران وواشنطن تقتربان من جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل

وانتهت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة للوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي والوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف حيث غادر الوفدان مبنى سفارة سلطنة عمان في روما قبل قليل.

ويذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات كانت قد عقدت يوم السبت الماضي 12 نيسان/ابريل باستضافة مسقط.

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