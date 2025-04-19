بدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة.. الوفدان الايراني والامريكي يجلسان في قاعتين منفصلتين

تصريحات المتحدث باسم الخارجية، هذه، جاءت امام الصحفيين، لتقديم تفاصيل حول المفاوضات الايرانية - الامريكية غير المباشرة والتي تستضيف ايطاليا جولتها الثانية اليوم السبت؛ مبينا ان وزير خارجية عمان يتوسط هذه المباحثات.

وعلى صعيد اخر، اشار بقائي الى اللقاء الذي جمع اليوم في روما، بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مع نظيره الايطالي بمبنى وزارة الخارجية لهذا البلد؛ مصرحا ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية وقضايا دولية.

ومضى الى القول : نحن عبرنا عن شكرنا لدولة ايطاليا على جهودها من اجل التنسيق والتعاون مع سلطنة عمان وبهدف تنظيم الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة؛ لافتا الى ان الجانب الايطالي، بدوره، عبر عن تقديره لقاء الفرصة المتاحة له في استضافة هذا اللقاء.

وحول استقرار الوفدين الايراني والامريكي في قاعتين منفصلتين خلال الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في روما، قال المتحدث باسم الخارجية : ان وزير الخارجية العماني كان يومه حافلا اليوم، حيث تنقل على الدوام بين الطرفين، اي بين نظيره الايراني والجانب الامريكي.

كما تحدث بقائي عن لقاء الوفد الايراني مع وزير خارجية عمان، قبيل بدء المفاوضات غير المباشرة اليوم، وقال : كما هو المعهود تحدثنا حول اسلوب العمل، والمفاوضات التي تجري بوساطة عمان وعلى نحو غير مباشر كما سبق في الجولة الاولى.

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