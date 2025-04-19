طهران تضع شرطا لاستئناف علاقاتها مع دمشق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لا تعتزم إقامة أي تواصل مع الحكام الجدد في سوريا ما لم يضمنوا الأمن في هذا البلد.

فقد أدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال زيارة رسمية إلى موسكو استغرقت يومين، حيث التقى كبار المسؤولين الروس، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وطرح خلال اللقاءات موقف طهران من التطورات السورية.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، أوضح عراقجي أن إيران لا تتعامل مع الحكومة الحالية في سوريا، قائلاً: “ليس لدينا أي تواصل معهم، ولسنا في عجلة من أمرنا لبدء ذلك. وفي الوقت ذاته، لا نقوم بأي تحرك ضدهم”.

وأضاف: “نحن ننتظر فقط أن يُستكمل العمل لضمان الأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة شرعية شاملة في سوريا تضم جميع المكونات القومية”.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الملف السوري كان محوراً للنقاش خلال لقائه مع نظيره الروسي في موسكو، قائلاً إن “إيران وروسيا تشعران بقلق بالغ إزاء الوضع في سوريا، وكلا البلدين حريصان على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.

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