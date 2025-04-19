جولة ثانیة من المفاوضات الأمیرکیة الإیرانیة فی روما بوساطة عمانیة
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تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات، اليوم السبت، بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها “بنّاءة”.
ووصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباحاً إلى روما التي تستضيف المحادثات التي يشارك فيها عن الجانب الأميركي مبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتتوسط فيها سلطنة عمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.