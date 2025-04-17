قائد الثورة الاسلامية يتلقى رسالة من العاهل السعودي

واكد قائد الثورة في اللقاء اننا نؤمن ان التواصل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعربية السعودية سيكون مفيدا لكلا البلدين، وبوسعهما ان يكملا احدهما الاخر.

وشدد اية الله الخامنئي على ان توسيع العلاقات بين البلدين، له اعداؤه مضيفا انه يجب التغلب على هذه الدوافع العدائية واننا جاهزون في هذا الخصوص.

واشار سماحته الى بعض التقدم الذي حققته ايران قائلا ان الجمهورية الجمهورية جاهزة في هذه المجالات لمساعدة العربية السعودية. مؤكدا: ان يتعاون الاخوة في المنطقة معا وان يساعد احدهم الاخر، افضل بكثير من الاعتماد على الآخرين.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، اعرب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان عن ارتياحه البالغ لهذا اللقاء وقال اني جئت الى طهران بجدول اعمال ينطوي على توسيع العلاقات مع ايران والتعاون في جميع المجالات ونامل ان تسهم الحوارات البناءة التي انجزت في ارساء علاقات اقوى من الماضي بين العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

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