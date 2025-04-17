عراقجي يسلم الرسالة الخطية لقائد الثورة للرئيس الروسي

وشرح عراقجي في اللقاء وجهات نظر ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الطرفين وكذلك التطورات الاقليمية والدولية.

وشدد عراقجي على اهمية توقيع المعاهدة الشاملة للمشاركة الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي بوصفها اهم تجسيد للتعاون بين البلدين مؤكدا ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز وتوسع العلاقات الثنائية مع روسيا على كافة المستويات.

اما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد ابلغ تحياته وتمنياته بالصحة والسلامة لقائد الثورة مشددا على اهمية الشراكة الاستراتيجدية بين ايران وروسيا وقال ان تعزيز الاواصر بين البلدين الى جانب التعاون والتنسيق بشان القضايا الاقليمية والدولية، يكفل مصالح شعبي البلدين ويصب في خانة حفظ السلام والاستقرار وتعزيزهما.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية الى جانب اقضايا الاقليمية والتهديدات الموجود وكذلك آخر مستجدات المحادثات المتعلقة باوكرانيا والموضوع النووي والقضايا الدولية.

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