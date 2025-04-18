الرئيس بزشكيان: الجيش الإيراني هو الحصن المنيع للدولة والشعب ومصدر فخر الأمة

واضاف الرئيس بزشكيان في كلمة القاها اليوم الجمعة في مراسم يوم الجيش الذي يصادف اليوم 18 نيسان/ابريل ان امن المجتمع واستقراره ممكن في ظل حضور الجيش القوي وجهوزيته، وان لم تكن هذه القوة المباركة في المجتمع لكان الامن يرحل من مجتمعنا.

واضاف ان ايران وبدعم من الجيش والقوات العسكرية والشرطية والامنية تقدم نفسها كقوة راسخة في منطقتها. مؤكدا ان الجيش يواصل مساره وحركته بوصفه نموذجا تنظيميا واداريا منظما وفريدا في البلاد.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر من كلمته ان الاعداء حاولوا في بداية الثورة الاسلامية، تقويض الجيش لكن ذلك لم يحصل ببركة وجود قائد الثورة وبقي الجيش قويا.

واكد ان حضور الجيش احبط احلام ومخططات الاعداء الذين وجدوا ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هم ابطال وضعوا ارواحهم على اكفهم ولا يمكن صدهم بهذه البساطة.

واوضح ان جميع معداتنا العسكرية في بداية الثورة، كانت تعتمد على الاجانب ولتوفير ابسط التجهيزات الدفاعية، كنا نعتمد على الاعداء، لكننا اليوم نعتز بان جيشنا القوي يمضي قدما بقدرة في مجال تصنيع جميع الادوات والمعدات العسكرية اللازمة في الجو والبر والبحر.

واكد ان الجيش هو سند ودعامة للحكومة والشعب وكان متواجدا في الساحة في جميع الازمات، وحينما تكون البلاد بحاجة الى قوات مضحية وباسلة، فان افراد جيشنا وقواتنا المسلحة يدخلون الساحة كسند وداعم للشعب والحكومة.

واشاد رئيس الجمهورية بخدمات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا ان جهود هؤلاء الاعزاء من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس يبعث على فخر البلاد وشموخها فحسب بل يسهم من خلال نقل التكنولوجيا من داخل الجيش الى الصناعة والتجارة والجامعات الى تنمية البلاد وتطورها.

وقال في الختام ان النشيد الذي دوى صداه اليوم عن الوحدة والانسجام والوئام، مؤشر على الايمان والاعتقاد الذي جعل الشعب العزيز يقف صفا مرصوصا ببركة هذه الرسالة والرؤية ولن يسمح للعدو حتى ان يفكر بتدبير الموامرات.

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