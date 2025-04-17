اللواء باقري يستقبل وزير الدفاع السعودي

وافاد مكتب العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن وزير الدفاع السعودي سيلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في البلاد، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد تطوير العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، من بين مواضيع النقاش بين كبار المسؤولين الدفاعيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية.

وزار رئيس أركان القوات المسلحة السعودية طهران العام الماضي بدعوة من اللواء باقري، وتعد زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الزيارة الثانية التي يقوم بها أعلى مسؤول دفاعي سعودي إلى إيران.

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