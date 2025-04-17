غروسي يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

والتقى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى طهران يوم أمس في إطار زيارة ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، التقى صباح اليوم الخميس بمحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكان غروسي قد التقى ليلة أمس في أول لقاء له في طهران بسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وأجرى معه مشاورات.

وأكد عراقجي، في هذا اللقاء، على سياسة وإرادة إيران في مواصلة التعاون والتعامل مع الوكالة في إطار الالتزامات القانونية الدولية، مشدداً على ضرورة قيام الوكالة بدورها المهني والفني ضمن مسؤولياتها ومهامها، دون أن تتأثر بالضغوط غير المبررة من بعض الأطراف.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفاً واضحاً وصريحاً إزاء التهديدات الموجهة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء، أطلع وزير الخارجية الإيراني المدير العام للوكالة على تفاصيل المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا بشأن رفع العقوبات، والتي تتم بوساطة سلطنة عمان.

من جانبه، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سروره وامتنانه لإتاحة فرصة زيارة طهران، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين إيران والوكالة، والتشاور مع الأطراف الأخرى من أجل تهيئة أجواء مناسبة تساهم في تسوية القضايا القائمة.

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