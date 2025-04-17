عراقجي: رسالة قائد الثورة الى الرئيس الروسي، متعلقة بالتطورات الدولية والاقليمية

وأكد عراقجي في تصريح صحفي أن طهران وموسكو تجريان دائمًا مشاورات وثيقة حول القضايا النووية، وقال: "لطالما أجرينا مشاورات مكثفة مع روسيا والصين، وتبادلنا وجهات النظر، وحاولنا تنسيق المواقف فيما بيننا، والآن هو الوقت المناسب لتعزيز هذا التعاون مع المسؤولين الروس".

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشمل مجموعة واسعة من الملفات، سواء السياسية أو الاقتصادية، قائلاً: "كلما التقينا هناك الكثير من القضايا التي تستوجب النقاش، من متابعة المشاريع الاقتصادية إلى التباحث في التطورات السياسية الجارية".

وتابع عراقجي: "القضايا الإقليمية أيضاً تحتل مكانة بارزة في محادثاتنا، من بينها تطورات منطقة غرب آسيا، والجرائم الإسرائيلية المستمرة، والتهديدات الأمنية، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية".

وحول فحوى رسالة قائد الثورة إلى الرئيس الروسي، أوضح عراقجي أن من الطبيعي أن تتضمن الرسالة إشارات إلى التطورات الدولية والإقليمية المهمة، بالإضافة إلى تعزيز النقاشات الثنائية بين البلدين.

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