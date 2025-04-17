وزير الدفاع السعودي يزور طهران اليوم

حيث ان من المقرر أن يلتقي بن سلمان بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث القضايا الإقليمية العالقة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، وملفات سوريا ولبنان واليمن، وسط مساعٍ إقليمية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت المصادر الى احتمالية أن تتناول المباحثات دوراً سعودياً محتملاً في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، في ضوء استمرار المحادثات غير المباشرة بين الجانبين حول القضايا النووية والعقوبات.

يشار الى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، ما يضفي على هذه الخطوة بعداً استراتيجياً قد يسهم في إعادة ترتيب الأولويات وبناء جسور التفاهم بين الرياض وطهران.

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