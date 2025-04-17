عراقجي: اجريت محادثات مفيدة مع غروسي

وكتب عراقجي في منشور على منصة "اكس": بوسع الوكالة الدولية في الاشهر المقبلة، الاضطلاع بدور مهم في تسوية الملف النووي الايراني سلميا.

واضاف: بما أن عوامل مخربة مختلفة التأمت لحرف المحادثات الحالية عن مسارها، فاننا بحاجة إلى "مدير عام للسلام". اننا حريصون على ان نثق بمهمة غروسي لابعاد الوكالة عن السياسة والتسييس والحفاظ على التركيز على واجباتها الفنية.

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