مجمع تشخیص المصلحة یعقد اجتماعا لدراسة الانضمام الى بالرمو و CFT

واضاف دهنوي ان اللجنة المشتركة للمجمع عقدت صباح اليوم اجتماعا درست فيه هاتين اللائحتين موضحا ان دراسة بنود اللائحتين لدى اللجنة المشتركة قد انتهت.

واوضح ان جدول اعمال جلسة مساء اليوم بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، يتمثل في الاستماع الى وجهات نظر البرلمان والحكومة والخبراء ومن ثم التصويت بشأن ذلك.

وتابع انه بعد تقديم تقرير اللجنة المشتركة، فان مجلس الشورى الاسلامي بداية ومن ثم مجلس صيانة الدستور والحكومة سيبدون رأيهم بشان ذلك.

endNewsMessage1