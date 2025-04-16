السفير الايراني يرحب بالمصادقة الروسية على معاهدة المشاركة الاستراتيجية

وكتب جلالي اليوم الاربعاء على منصة "اكس": إن الصداقة والجيرة تشكلان الحجر الاساس للعلاقات بين ايران وروسيا، وقد تشابكت العلاقات وتوثقت اكثر فاكثر مع الوقت.

واضاف ان تصديق مجلس الاتحاد الروسي على "المعاهدة الشاملة المشتركة الاستراتجية" لدى المجلس الاتحادي الروسي، يشكل خطوة اخرى على طريق المزيد من تمتين العلاقات بين البلدين.

وفي ختام منشوره اورد السفير الايراني مثلا روسيا ما مضمونه: إن كانت الصداقة حقيقية، فان اي مسعى من الخارج، لن يؤدي إلى تقويضها.

وكان المجلس الاتحادي الروسي قد صادق اليوم في جلسة عامة على المعاهدة المشتركة الشاملة الاستراتيجية بين ايران وروسيا. وقبل ذلك كان مجلس الدوما الروسي قد صادق عليها ايضا.

وكانت هذه المعاهدة قد وُقعت خلال زيارة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في كانون الثاني/يناير الماضي الى موسكو.

endNewsMessage1