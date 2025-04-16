عراقجي يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وهذه الزيارة الثانية لغروسي لطهران في عهد الحكومة الرابعة عشرة.

وفي خاتم هذا االقاء، وصف لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"المهم"، وذلك في منشور له على منصة "إكس" عقب اجتماعهما في طهران.

وكتب غروسي: "لقائي مع عراقجي خلال زيارتي المهمة إلى إيران كان لقاء بالغ الأهمية".

وأضاف: "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر حاسم لتقديم ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى الدبلوماسية".

ومن المقرر ان يتلقي غروسي غدا الخميس مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

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