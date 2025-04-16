الرئيس بزشكيان: البلاد ليست رهينة المحادثات
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اشاد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وقال ان المحادثات تسير بشكل طبيعي وعادي كما أن شؤون البلاد تاخذ مسارها الطبيعي ولن تصبح ولو لثانية واحدة، رهينة هذا القضايا والأمور.
واضاف الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اننا نرحب بطبيعة الحال ان حصل اتفاق.
وفي الاجتماع اعطى وزير الخارجية عباس عراقجي شرحا عن احدث مستجدات المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة وكذلك القضايا المتعلقة بالمباحثات المقررة يوم السبت المقبل.
كما قدم رئيس البنك المركزي تقريرا مسهبا عن اجراءات الحكومة لحماية قيمة العملة الوطنية.