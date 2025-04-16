الرئيس بزشكيان: البلاد ليست رهينة المحادثات

واضاف الرئيس بزشكيان الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اننا نرحب بطبيعة الحال ان حصل اتفاق.

وفي الاجتماع اعطى وزير الخارجية عباس عراقجي شرحا عن احدث مستجدات المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة وكذلك القضايا المتعلقة بالمباحثات المقررة يوم السبت المقبل.

كما قدم رئيس البنك المركزي تقريرا مسهبا عن اجراءات الحكومة لحماية قيمة العملة الوطنية.

endNewsMessage1